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Dünya

ABD'de konser salonuna silahlı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı

Polisin saldırganı arama çalışmaları sürüyor

26 Mayıs 2016 13:38

ABD'nin New York kentinde bir konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD'nin New York kentinde Manhattan'da Irving Plaza'da gece hip-hop şarkıcısı T.I'ın sahne alacağı konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. 

İlk belirlemelere göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Polis yetkilileri, karnından vurulan 33 yaşındaki bir kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, yaralanan üç kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.


Büyük paniğe yol açan saldırının ardından salona giriş ve çıkışlar durduruldu.  Polis saldırganı aramayı sürdürüyor.

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