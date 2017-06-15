ABD'de kongre üyesini vuran saldırgan: Bunlar Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı?

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Scalise’ın da aralarında olduğu beş kişinin yaralandığı silahlı saldırının failinin, saldırı öncesinde çevredeki bir kişiye, “Antrenman yapanlar Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı?” diye sorduğu ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Saldırganın ateş açmadan önce antrenmandan erken ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jeff Duncan’a beyzbol oynayanların hangi partinin mensubu olduğunu öğrendi. CNN muhabiri Rebecca Berg’in aktardığına göre, Duncan, “Saldırgan koşu kıyafetleri giyiyordu. Antrenman yapanlar Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı? diye sordu” dedi.

Berg, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Duncan’ın nu konuşmayı polise bildirmeyi planladığını da belirtti.

"Trump demokrasimizi mahvetti"

Öte yandan Reuters’ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırganın 66 yaşındaki James T. Hodgkinson olduğunu kaydetti.

Hodgkinson’ın Demokrat Parti’nin ABD başkan aday adayı Bernie Sanders desteklediği, sosyal medya hesaplarında ABD Başkanı Donald Trump’a karşı mesajlar paylaştığı ve Trump karşıtı protestolara da katıldığı belirlendi.

Facebook’ta çok sayıda Cumhuriyetçiler karşıtı sayfaya üye olan Hodgkinson, sosyal medya hesabında 22 Mart’ta paylaştığı mesajında “Trump bir Hain. Trump Demokrasimizi Mahvetti. Şimdi Trump&Co.’yu mahvetme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

"Durumu ciddi ama o gerçek bir savaşçı"

Bu arada saldırıda ağır yaralanan Kongre üyesi Steve Scalise’in durumu ciddiyetini koruyor. Scalise’i hastanede ziyaret eden ABD Başkanı Trump, ziyaret sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, “Scalise’in durumu ciddi ama o gerçek bir savaşçı. Steve için dua edin” ifadelerini kullandı.