ABD'de kongre üyesi ve 3 çalışanı öldürüldü

T24

Amerikan FOX kanalının haberine göre başından vurulan ve olay yerinde hayatını kaybeden Demokrat vekille birlikte ve en az 3 yardımcısı öldürüldü. Haber ajansı AFP ise olayda Giffords'la birlikte en az 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırganın silahındaki kurşunları çevreye rast gele boşaltarak kaçmaya çalıştığı ancak olayın hemen ardından yakalandığı bildirildi.Amerikalı astronot Mark Kelly ile evli olan 40 yaşındaki kongre üyesi göçmenlik reformu, embriyotik kök hücre araştırmaları, alternatif enerji kaynakları ve asgari ücretin iyileştirilmesi gibi konularda çalışıyordu.