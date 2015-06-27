ABD'de 'Konfederasyon bayrağı'nı indiren iki kişi tutuklandı

ABD’nin South Carolina eyaletinde, eyalet kongre binası önünde asılı duran Konfederasyon bayrağını indiren iki kişi tutuklandı. Bayrağı indiren Britanny Ann Byuarim Newsome ve James Ian Tyson'ın tutuklanmasının ardından bayrak tekrardan göndere çekildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ırkçı Dylann Roof’un siyahlara ait tarihi bir kiliseyi basarak 9 kişiyi öldürdüğü ABD’nin South Carolina eyaletinde, eyalet kongre binası önünde asılı duran Konfederasyon bayrağını indiren iki kişi tutuklandı. ABD Başkanı Barack Obama’nın da geçtiğimiz günlerde ırkçı baskının sembolü olduğunu söylediği bayrak, Roof’un yaptığı katliam sonrasında yeniden tartışma konusu olmuştu.

21 yaşındaki ırkçı katil, Konfederasyon bayrağıyla çektirdiği fotoğrafları kişisel web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Twitter'da 'İndirin onu!' başlığıyla eylem başlatıldı

Columbia’da bulunan eyalet kongre binası önündeki bayrağın indirilmesi sonrasında gözaltına alınan Britanny Ann Byuarim Newsome ve James Ian Tyson, “abideye zarar vermekle” suçlanıyor. Newsome ve Tyson’ın gözaltına alınmasından sonra, 1860-65 Amerikan İç Savaşı’nda kölecilik yanlısı Güney eyaletlerini temsil eden Konfederasyon bayrağı yeniden göndere çekildi.

Konfederasyon bayrağının indirilmesi eylemini sahiplenen yerel bir grup Twitter’da kampanya başlattı. Grup, “#KeepItDown” (“İndirin Onu”) hashtagiyle yürüttüğü kampanyanın duyurusunda, “Charleston Katliamı’nın ilham kaynağı, katledilenlerin tabutlarının üzerinde dalgalanmaya devam ederken oturup izleyemeyiz” dedi.

Köleciliği temsil eden Konfederasyon bayrağını indiren Bree Newsome'ın yaptığı eylemin görüntüleri: