-ABD'DE KISA VADELİ ARTIŞA ONAY WASHINGTON (A.A) - 21.07.2011 - Beyaz Saray, Kongre üyelerinin bütçe açığının azaltılması konusunda geniş kapsamlı bir anlaşmaya varması, ancak bunu geçirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyması halinde, federal hükümetin borçlanma limitinin yükseltilmesi için "birkaç günlük" kısa vadeli artışı destekleyebileceğinin işaretini verdi. Beyaz Saray'ın bu açıklaması, limitin yükseltilmesi için son tarih olan 2 Ağustos'un yaklaşmasına rağmen hala bir anlaşmaya varılamamış olmasının, şu ana kadar uzun vadeli çözüm dışındaki seçeneklere sıcak bakmayan ABD Başkanı Barack Obama'nın da pozisyonunu değiştirmek zorunda kalmasına neden olduğu şeklinde yorumlandı. ABD yönetimi, Kongre'nin 2 Ağustos'a kadar ulusal borçlanma limitini yükseltmemesi halinde borçlarını ödeyemez hale gelecek. Bu durumun da ABD'nin temerrüde düşmesi ve yeniden ekonomik durgunluk dönemine girmesine neden olabileceği, ayrıca küresel mali piyasaları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, Obama'nın, bütçe açığının azaltılması konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılması ve tasarının yasama sürecinden geçmesi için biraz daha ilave zaman tanımak açısından borçlanma limitinde birkaç günlük kısa bir artışa ihtiyaç duyulması halinde, kısa süreli bir çözümü desteklemeyi düşünebileceğini bildirdi. Beyaz Saray yetkilileri daha önce, borç limitini yükselten düzenlemenin Kongre'den zamanında geçebilmesi için 22 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtmişti. Ancak bu tarihe kadar bir anlaşmaya varılması ihtimali giderek azalıyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den senatörlerin oluşturduğu ve "Altılar Grubu" olarak bilinen grup dün, borçlanma limitinin 2 Ağustos'a kadar yükseltilmesi konusunda Kongre'de yaşanan çıkmazı gidermeye de katkı sağlayabileceği belirtilen yeni bir bütçe planı önerisi sunmuştu. Ancak CNN'in haberine göre, planın sunulduğu ilk gün her iki partiden Kongre üyeleri arasında yarattığı heyecanın söndüğü görüldü. Haberde, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, planı inceledikten sonra, planın detayları arasında hoşlarına gitmeyen bazı yönler buldukları belirtildi. Habere göre, Cumhuriyetçiler, planın vergileri artırabileceğinden yakınırken, Demokratlar ise sosyal yardım programlarında kesintiler olabileceği uyarısını yaptı. CNN'in haberinde, plana dair duydukları bu hoşnutsuzluğun, Kongre üyelerinin dikkatlerini yeniden Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid ile Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın hazırladığı "son çare" planına çevirmesine neden olduğu, bazı senatörlerin ise, "Altılar Grubu"nun teklifindeki bazı unsurların, Reid-McConnell planına iliştirilebileceği görüşünü dile getirdiği ifade edildi. Cumhuriyetçiler, federal hükümetin borçlanma limitinin büyük çapta harcama kesintileri olmadan artırılmasını desteklemezken, Demokratlar ise, zengin Amerikalılar için vergi artışının bütçe açığının azaltılmasını içeren bir paketin parçası olmasını istiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ise buna karşı çıkıyor.