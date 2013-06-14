ABD'de kimyasal tesiste patlama; 1 kişi öldü, 73 kişi yaralı

ABD’nin Louisiana eyaletindeki kimyasal bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişinin öldü, 73 kişi de yaralandı.
Louisiana Sağlık Birimi'nden yapılan açıklamada, patlamada yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Patlamada enkaz altından 1 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.
Tesiste arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Geismar kenti yakınlarında bulunan ve 300'den fazla işçinin çalıştığı tesisteki bloklardan birinde başlayan patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.