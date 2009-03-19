ABD'de kedi yakanlar yandı!

ABD'de bir kediyi diri diri yakmaktan yargılanacak 17 ve 18 yaşlarındaki iki gencin 25'er yıl hapis cezası alabilecekleri bildirildi



New York'un güneyindeki Brooklyn kentinde savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, bir apartmandaki boş bir daireye giren 17 ve 18 yaşındaki gençler, yanlarında getirdikleri kediyi, üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler. Gençler, boş dairede de hasara yol açtılar. Tamamıyla yandığı halde daha sonra canlı bulunan kedi, daha fazla acı çekmesin diye ilaçla uyutularak öldürüldü.



Bu vahşeti kimin yaptığını belirlemek amacıyla çalışma başlatan hayvan haklarını koruma derneği, failleri belirlemeyi başardı ve gençler yakalandı.



Hayvana eziyet etmenin yanısıra başkasına ait mala zarar vermekten haklarında dava açılan gençler, suçlu bulunurlarsa 25 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekler.

