ABD'de karnavalda silahlı saldırı; iki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenen Mardi Gras karnavalındaki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.2009, 2012 ve 2013 yıllarında da Mardi Gras törenlerine silahlı saldırıda bulunulmuş ve 1 kişi ölürken 23 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, New Orleans kentinde her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük karnavalları arasında gösterilen Mardi Gras'taki saldırıyla ilgili New Orleans polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, perşembe günkü geçit töreninde saat 22.00 sırasında 19 yaşındaki John Jicks adlı bir Amerikalı'nın ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucunda iki genç erkeğin hayatını kaybettiğini bildiren New Orleans polisi, hayatını kaybedenlerden birinin 21, diğerinin de 22 yaşında olduğunu kaydetti. Polis, ölenlerin isimleriyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

3 ayrı yılda saldırı düzenlendi

New Orleans'ta 2009, 2012 ve 2013 yıllarındaki Mardi Gras geçit törenlerinde de silahlı saldırıda bulunulmuştu.

2012 yılında düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 2013 Şubat ayındaki saldırıda da dört kişi yaralanmıştı. New Orleans'ta aynı yılın mayıs ayında Anneler Günü geçidi sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise ikisi çocuk 19 kişi yaralanmıştı.