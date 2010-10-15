ABD’de karikatür krizi çıktı!

T24

Karikatürü, sağcı Tea Party (Çay Partisi) hareketinin üyesi olan çizer Paul Snover’ın çizdiği ortaya çıkarken, afişi asan kişinin kim olduğu bulunamdı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre:Colorado eyaletinde sağcıların ağırlıkta olduğu Mesa bölgesinde bir reklam panosuna asılan afişte, George Soros ve Birleşmiş Milletler (BM) de akbaba olarak resmediliyor. Masanın altında ise, üzerlerinde, Merkez Bankası, Vergi İdaresi ve avukat yazan sıçanlar görülüyor. Afişin üzerinde de, “DemokRATlara oy verin, oyuna katılın” yazıyor. Büyük harfle yazılan “Rat” kelimesi İngilizcede sıçan anlamına geliyor.Afişi kimin hazırlattığı bilinmezken, karikatürü, Amerikan sağcı Tea Party (Çay Partisi) hareketinin üyesi olan çizer Paul Snover’ın çizdiği ortaya çıktı. Ancak Snover ve reklam panosunu kiralayan şirket, afişi kimin hazırlattığını açıklamadı.Cumhuriyetçiler de kınadıMesa bölgesinde yer alan Grand Junction kentindeki Demokratik Parti temsilcisi Martelle Daniels tepkisini dile getirdi ve “Bu afiş, iğrençliğin de ötesinde. Başkomutana büyük bir saygısızlık” dedi. Daniels, afişi hazırlayanları “ırkçılık” ve “eşcinsel düşmanlığı” yapmakla da suçladı.Kentin Cumhuriyetçi Partili temsilcileri de afişe tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Chuck Pabst, afişi “zevksiz ve saygısız” olarak niteledi.Mesa bölgesine, aşırı muhafazakâr Tea Party hareketine bağlı örgütlerin hâkim olduğu belirtiliyor. Çoğu Cumhuriyetçiler’in safında yer alan, orta yaş ve üzeri kişilerden oluşan Obama karşıtı Tea Party hareketinin üyeleri, devletin ve kamu harcamalarının küçülmesini, vergilerin azaltılmasını istiyor. Hareketin üyeleri, Obama tarafından hayata geçirilen sağlık reformu ve ekonomiyi canlandırma paketlerine “sosyalist” olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor ve aynı zamanda ABD’nin güvenlik, egemenlik ve huzuruna yöneltilen her türlü tehlikeye karşı savaştığını iddia ediyor.