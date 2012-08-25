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ABD'de karar: Samsung Apple'ın fikirlerini çaldı

Samsung, Apple'ın akıllı telefon piyasasını tekelleştirme çabası içinde olduğunu iddia ederek davayı temyiz mahkemesine götüreceğini bildirdi

25 Ağustos 2012 16:46

ABD'de teknoloji devleri Apple ile Samsung arasında bir yıldır süren fikri mülkiyet davasında karar Apple lehine sonuçlandı.

Jüri heyeti Güney Koreli teknoloji devinin kendi akıllı telefon ve tablet bilgisayar ürünlerini yaratırken Amerikan şirketinin tasarımlarını çaldığına hükmetti. Samsung'un oluşan zararlar nedeniyle Apple'a 1,05 milyar ABD doları tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Bir yıl süren duruşmalar sırasında yaklaşık 700 patent ihlali iddiası ele alındı. Jüri, Samsung'un ürünü bir çok aygıtta iPhone üreticisi Apple'ın yazılım ve tasarım alanındaki patent haklarının ihlal edildiğinde fikir birliğine vardı. Samsung'un karşı iddiaları ise reddedildi.

Samsung, Apple'ın akıllı telefon piyasasını tekelleştirme çabası içinde olduğunu iddia ederek davayı temyiz mahkemesine götüreceğini bildirdi.

Apple şirketi şimdi Samsung'un bir çok ürününe ithalat yasağı getirmenin yollarını arayacağını duyurdu. Dünya çapında satılan akıllı telefonların yarısından fazlası bu iki şirket tarafından üretiliyor. ABD'dekine benzer çok sayıda patent davası ise dünyanın bir çok ülkesinde devam ediyor. Geçen hafta Güney Kore'de bir mahkeme, patent hakkı anlaşmazlığı nedeniyle dev bir hukuk mücadelesine giren Apple ve Samsung'un karşılıklı ihlallerde bulunduğuna hükmetti. İki şirketin de birbirinin bazı patentlerini çiğnediğini söyleyen mahkeme, ufak çaplı para cezaları kesmeyi uygun gördü.

Ayrıca, iki şirketin bazı eski ürünlerinin Güney Kore'de satılması yasaklandı.

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