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Dünya

ABD'de kar kabusu NEW YORK/SOUTH WINDSOR

31 Ekim 2011 15:14

-ABD'de kar kabusu  NEW YORK/SOUTH WINDSOR - 31.10.2011 - Beklenenden erken gelen kış ABD'nin doğu kıyılarında hayatı felç ederken, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Ekim ayında nadir rastlanan şiddetteki kar fırtınasının ülkenin doğu kesimlerinde yaşayan milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktığını ve ulaşımı engellediğini belirten yetkililer, 6 kişinin haftasonunda meydana gelen trafik kazalarında, 2 kişinin ise fırtınada öldüğünü bildirdi.  ABD Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, New Hampshire eyaletinde kar kalınlığı 80 cm'ye, New York ve New Jersey kentlerinde ise yarım metreye ulaştı. Haftasonu etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ve şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik hatlarında kesinti yaşanmasına neden olurken, yaklaşık 3 milyon kişinin pazar gecesini elektriksiz geçirdiği, birçok kentte durma noktasına gelen günlük hizmetlerin ise ancak günler sonra normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.  Öte yandan, yoğun kar yağışının hava, kara ve demiryolu ulaşımını olumsuz etkilediği, pek çok uçuşun ve tren seferlerinin kesintiye uğradığı bildirildi.

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