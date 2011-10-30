-ABD'de kar hayatı felç etti STATE COLLEGE (A.A) - 30.10.2011 - ABD'nin kuzeydoğusunu erken vuran kar 3 kişinin ölümüne yol açtı. Mevsim normallerine göre şubat ayında görülmesi beklenen yoğun kar bölgeyi ekim ayında vurunca kar yüzünden 2,7 milyon kişi elektriksiz kaldı, kar hava ve kara trafiğinde karışıklıklara neden oldu. Yetkililer, elektriklerin geri gelmesinin birkaç gün sürebileceğini bildirdi. Kötü hava koşulları yüzünden en az 3 kişinin öldüğü, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New York'un bir kısmında olağanüstü hal ilan edildi. Erken gelen kar bazıları içinse nimet oldu. Vermont'taki iki kayak merkezi sezonu erken açtı.