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Dünya

ABD'de kar fırtınasından 16 kişi öldü

Yağun kar yağışı nedeniyle 800 sefer iptal edilirken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı

28 Aralık 2012 11:49

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkileyen kar fırtınasında 16 kişi öldü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığını söyledi.

Flightaware.com sitesinin haberine göre toplam olarak 800 sefer iptal edilirken, karayollarındaki kazalarda artış oldu.

Buzlanmayla birlikte elektrik hatlarının arızalanması sebebiyle bölgede yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kar yağışının bugün de devam edeceği ve Vermount ile New Hampshire'da kar kalınlığının 40 santimetreyi geçeceği belirtiliyor.


Kanada'nın güneyini de etkiledi


Kanada'da da yoğun kar yağışı görülüyor. Montreal ve Toronto'da kentleri kardan etkilenirken bazı seferler iptal edildi.

Kanada Çevre adlı kuruluş, güneydeki Quebec eyaletinde 40 santimetre kar beklendiğini açıkladı.

 

(BBCTürkçe)

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