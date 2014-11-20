ABD'de kar fırtınası can alıyor



ABD'de erken bastıran kışın etkili olduğu yerlerin başında New York eyaletindeki Buffalo şehri geliyor. Buffalo'da kar kalınlığının önümüzdeki günlerde iki metreyi bulması bekleniyor.

Buffalo'yu ziyaret eden New York Valisi Andrew Cuomo, "tarihi bir olay" yaşadıklarını söyledi. Cuomo, "Sanırım her şey bittiğinde bu yağış bugüne kadarki tüm rekorları alt üst edecek" dedi.

Şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ünün kar kürerken kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Isı, ABD'nin 50 eyaletinin tamamında sıfırın altına düştü. Pennsylvania, Ohio, Michigan ve Wisconsin, kar yağışının etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor. ABD Meteoroloji Kurumu Kanada-ABD sınırındaki Büyük Göller Bölgesi'nde yoğun kar yağışının devam edeceği uyarısında bulundu.

Yollarda saatlerce mahsur kaldılar

Kar yağışı özellikle ABD'nin güneyinde hayatı olumsuz etkiliyor. Teksas eyaletinde 140 kaplumbağa donma tehlikesi karşısında uzmanlar tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda binlerce araç mahsur kaldı. ABD turuna çıkan rock grubu İnterpol üyelerinin bulunduğu otobüsün 40 saat boyunca fırtınada mahsur kaldığı bildirildi. Niagara Üniversitesi de kadın basketbol ekibinin 24 saat boyunca mahsur kaldığını duyurdu.