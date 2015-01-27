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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de kar fırtınası alarmı

Uzmanların New York için tarihin en büyük kar fırtınası uyarısında bulunması üzerine ABD'nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette olağanüstü önlemler alındı.

27 Ocak 2015 13:19


New York Valisi Andrew Cuomo Ulusal Muhafızları göreve çağırdı. Vali Cuomo, New Yorkluları gece saatlerinde evden çıkmamaları konusunda uyardı.

New York'ta resmi kurumlar bugün tatil edildi. Birçok özel şirket de çalışanlarına izin verdi. New York ve Boston'da araçların yalnızca acil durumlarda trafiğe çıkmasına izin veriliyor. Otobüsler ve metro çalışmıyor.

New York'taki Birleşmiş Milletler binasında faaliyetler durdu. Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören ertelendi. Yarına kaydırılan törende İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin de hazır bulunacak.

3 kişinin öldüğü, 260 kişinin yaralandığı Boston maratonu saldırısının zanlısının yargılandığı dava da olağanüstü koşullar nedeniyle ertelendi. Davada halen jüri üyeleri belirleniyor. Washington'da da Temsilciler Meclisi tatil edildi.

"Juno" adı verilen kar kasırgasından Boston, New York ve Philadelphia'da 50 milyon dolayında kişinin etkilenmesi bekleniyor. Kar kalınlığının New York ve Philadelphia'da 60, Boston'da 90 santime ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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