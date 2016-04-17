ABD'de kaplan bakıcısını öldürdü!

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde bulunan Palm Beach Hayvanat Bahçesi'nde 38 yaşındaki bakıcı Stacey Konwiser, ziyaretçilere kaplanlar hakkında bir sunum yapmaya hazırlanırken, 13 yaşındaki bir erkek kaplan tarafından saldırıya uğradı.

Yatıştırıcı iğneyle vurulan kaplan sakinleşinceye kadar olaya kimse müdahale edemedi.

Uzun uğraşlar sonucu kafesten çıkarılabilen Konwiser, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da da yine bir bakıcı, hayvanat bahçesindeki bir kaplan tarafından öldürüldü. Kafesten kaçan kaplan, saatler süren kovalamayla yakalandı.