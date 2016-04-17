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Dünya

ABD'de kaplan bakıcısını öldürdü!

Yatıştırıcı iğneyle vurulan kaplan sakinleşinceye kadar olaya kimse müdahale edemedi

17 Nisan 2016 10:27

ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde bulunan Palm Beach Hayvanat Bahçesi'nde 38 yaşındaki bakıcı Stacey Konwiser, ziyaretçilere kaplanlar hakkında bir sunum yapmaya hazırlanırken, 13 yaşındaki bir erkek kaplan tarafından saldırıya uğradı.

Yatıştırıcı iğneyle vurulan kaplan sakinleşinceye kadar olaya kimse müdahale edemedi.

Uzun uğraşlar sonucu kafesten çıkarılabilen Konwiser, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da da yine bir bakıcı, hayvanat bahçesindeki bir kaplan tarafından öldürüldü. Kafesten kaçan kaplan, saatler süren kovalamayla yakalandı.

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