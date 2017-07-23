ABD'de kamyon kasasında 8 kişinin cesedi bulundu, 17 kişinin ise durumu ciddi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde hipermarketin açık otoparkında park halindeki kamyonun kasasında yasa dışı göçmen oldukları düşünülen 8 kişinin cesedi bulundu.

San Antonio emniyetinden yapılan açıklamada, insan kaçakçılığı suçu kapsamında soruşturulan olayda kamyon kasasındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği, baygın haldeki 30 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Cumartesi gece saatlerinde kamyondan inen bitkin haldeki kişinin otopark görevlisinden su istemesiyle ortaya çıkan trajedinin ardından kamyon şöförü gözaltına alındı.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis dedektifleri, gün içinde araçlarla gelen kişilerin kamyon kasasındaki insanlardan bazılarını götürdüklerini tespit etti.

San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood, BBC'ye yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında gün boyu 38 derece sıcakta, havalandırması olmayan kamyon kasasında susuz bekletildikleri anlaşılan kişilerden 8'ini ölü bulduklarını, sıcak çarpması ve susuzluktan bitkin durumdaki 30 kişinin de ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini anlattı.

Hastaneye kaldırılanlardan 17'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hood, kurbanlardan en az ikisinin okul çağındaki çocuklar olduğunu ifade etti.

Meksika sınırına birkaç saat mesafedeki bölgede yaşanan olayın insan kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

ABD'de daha önce 2003 yılında kamyon kasasında Teksas'ın güneyinden Houston şehrine götürülen 19 kaçak işçi yaşamını yitirmişti. İşçileri taşıyan kamyonun şöförü, 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.