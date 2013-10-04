ABD'de 'kadın şüpheli' alarmı

ABD'de polis ile Beyaz Saray barikatını otomobiliyle aşmaya çalışarak kaçan bir kadın şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Takip, ABD Kongre binası yakınlarına kadar sürdü ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken olayın polis ekipleriyle şüpheli bir araç arasındaki kovalamaca nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; bir kadın şüpheli otomobiliyle Beyaz Saray girişindeki barikatları aşmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri, Beyaz Saray önünden itibaren siyah renkli bir aracı takip etmeye başladı.

Kovalamaca Kongre binasına kadar sürdü. Polis ekipleri, burada 18 yaşında olduğu öğrenilen şüpheliyi vurarak öldürdü. Ayrıca polisin hedef aldığı araçta bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında bir polis memuru da yaralandı.

Güvenlik güçlerini alarma geçiren olay nedeniyle Beyaz Saray ve ABD Kongresi'nin olduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Kongre'ye giriş-çıkışlara bir süre izin verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik güçlerinin terör saldırısı ihtimali üzerinde durmadığı kaydedildi.

Obama bilgi aldı

ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD Kongresi çevresinde silahla ateş açılmasıyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkililerinin olayı izlediği ve güvenlik güçleriyle temasta olduğu da kaydedildi.