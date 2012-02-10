ABD’de kadın askerler cepheye gönderilecek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, kadın askerleri cepheye daha yakın yerlere gönderme kararı aldı. Buna göre kadın askerler henüz ön saflarda savaşmasa da, daha tehlikeli koşullar altında savaşacak.

Amerikan ordusu, kadın askerlerin görev tanımını genişletiyor. Bundan böyle kadınlar da cepheye yakın görevlerde çalışabilecek. Bu, orduda kadın askerlere 14 bin yeni kadro açılması demek.

Ancak Savunma Bakanlığı Pentagon, kadınların cephede ön saflarda görev yapmasına ve savaşmasına hala izin vermiyor. Sebep, kadınların fiziksel olarak erkekler kadar dayanıklı olmaması ve kadın varlığının cephedeki düzeni bozacağı inancı.

Kadınlar aktif rol oynamayacak

Yani kadınlar tank operatörlüğü veya sağlık personelliği görevlerini cepheye yakın sürdürse de savaşta aktif rol almayacak. Orduda görevli kadınlarsa, bu değişikliklerin kadın erkek eşitliğini hala sağlayamadığına dikkat çekiyor.

Kadın askerler Amerikan ordusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Ordudaki kadınların karşılaştığı en büyük sorunsa, erkeklerle aynı yerde yaşamak zorunda olmaları ve maruz kaldıkları cinsel taciz. Irak ve Afganistan'da ölen altı binden fazla Amerikan askerinin 144'ünü kadınlar oluşturuyor.