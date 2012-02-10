T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD’de kadın askerler cepheye gönderilecek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, kadın askerleri cepheye daha yakın yerlere gönderme kararı aldı.

10 Şubat 2012 19:15

 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, kadın askerleri cepheye daha yakın yerlere gönderme kararı aldı. Buna göre kadın askerler henüz ön saflarda savaşmasa da, daha tehlikeli koşullar altında savaşacak. 
 
Amerikan ordusu, kadın askerlerin görev tanımını genişletiyor. Bundan böyle kadınlar da cepheye yakın görevlerde çalışabilecek. Bu, orduda kadın askerlere 14 bin yeni kadro açılması demek. 
 
Ancak Savunma Bakanlığı Pentagon, kadınların cephede ön saflarda görev yapmasına ve savaşmasına hala izin vermiyor. Sebep, kadınların fiziksel olarak erkekler kadar dayanıklı olmaması ve kadın varlığının cephedeki düzeni bozacağı inancı. 
 
 
Kadınlar aktif rol oynamayacak
 
Yani kadınlar tank operatörlüğü veya sağlık personelliği görevlerini cepheye yakın sürdürse de savaşta aktif rol almayacak. Orduda görevli kadınlarsa, bu değişikliklerin kadın erkek eşitliğini hala sağlayamadığına dikkat çekiyor. 
 
Kadın askerler Amerikan ordusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Ordudaki kadınların karşılaştığı en büyük sorunsa, erkeklerle aynı yerde yaşamak zorunda olmaları ve maruz kaldıkları cinsel taciz. Irak ve Afganistan'da ölen altı binden fazla Amerikan askerinin 144'ünü kadınlar oluşturuyor. 
 
 
 
 

ETİKETLER

kadınaskerabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24