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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de kaçak göçmen operasyonu

ABD’de en az altı eyalette kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Gerekli belgeleri olmayan yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

11 Şubat 2017 18:41

ABD'nin pek çok eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, geçerli oturma iznine sahip olmayan yüzlerce kaçak göçmen gözaltına alındı.

Washington Post'un göçmenlikle ilgili kurumların yetkililerine dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın 26 Ocak'ta kaçak göçe karşı daha sert bir tutum izlenmesi emrinin ardından şu ana kadarki en büyük operasyon olduğu bildirildi.

Habere göre, operasyonlar resmi olarak belirgin suçlulara yönelik olsa da suç işlememiş yasa dışı göçmenler de gözaltına alındı.

ABD'de geçerli belgelere sahip olmadan 11 milyona yakın kaçak göçmen yaşadığı tahmin ediliyor.

Atlanta, Chicago, New York, Los Angeles, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'daki göçmen birimi yetkilileri de operasyonları doğruladı. İç Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında ise bunların sadece rutin önlemler olduğu kaydedildi.

Yurttaş hakları aktivistleri ise bu önlemlerin sadece resmi olarak açıklanan eyaletlerde yapılmadığını savundu. Florida, Kansas, Teksas ve Virginia'nın kuzeyinde de operasyonlar düzendiğini bildirdiler. "United We Dream" adlı bir genç göçmenler örgütünün Direkötrü Christina Jimenez, "Bu, çok açık bir şekilde Trump yönetimi altındaki ilk saldırı dalgası ve bunun son olmayacağını da biliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye mültecilerin ve Müslümanların girişine büyük ölçüde kısıtlamalar getiren kararnameyi 28 Ocak'ta imzalamıştı. Buna göre ABD'ye 120 gün boyunca mülteci kabul edilmemesi, 90 gün boyunca bazı Müslümanlara vize verilmemesi öngörülüyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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