-ABD'DE İTHAL İLAÇLA İDAM FLORENCE (A.A) - 27.10.2010 - ABD'de cinayetten suçlu bulunan bir kişi idam edildi. Arizonalı bir yetkili, 1989 yılında Chester Dean adlı kişiyi öldürmekten idama mahkum olan Jeffrey Landrigan'ın, Florence'daki eyalet cezaevinde zehirli iğneyle infaz edildiğini söyledi. İnfaz sırasında kullanılacak ilaçlardan birinin İngiltere'den ithal edilmesi tartışmalara yol açmış, idam cezasının yerine getirilebilmesinin yolunu Yüksek Mahkeme açmıştı. Eyalet başsavcısı Terry Goddard'ın, önceki gün infaz sırasında kullanılan ve mahkumun bilincini kaybetmesini sağlayan ilaçtan Arizona eyaletinin stoklarında kalmaması nedeniyle, sodyum tiyopentalin İngiltere'den ithal edildiğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu. İdam cezasını yasaklayan İngiltere'de 1964 yılından bu yana kimse idam edilmedi. İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazılarından birinde, söz konusu idam sırasında kullanılan ilaçları temin eden İngiliz şirketinin suç işleyip işlemediği sorgulandı. Jeffrey Landrigan'ın avukatları da soydum tiyopentalin yurtdışından temin edilmesi durumunda, bu ilacın ABD'nin ilaç standartlarını karşılayamabileceği, dolayısıyla ABD Anayasasını ihlal ederek mahkumun ciddi acı çekmesine neden olabileceğini savundular. Landrigan, Arizona eyaletinde 1992 yılından bu yana idam edilen 24. kişi oldu.