ABD'de itfaiye erlerine silahlı saldırı: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Webster kentinde, itfaiyeye gelen bir yangın ihbarına yanıt veren dört gönüllü itfaiye erinin üzerine ateş açıldı, görevlilerden ikisi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gönüllü itfaiye erleri yapılan bir ihbara yanıt olarak olay yerine gitti, gittiklerinde yangın başlamıştı. Yangın müdahale etmek isteyen dört gönüllü itfaye erinin üzerine ateş açıldı, görevlilerden 2'si hayatını kaybetti. Polis, üzerine ateş açılan diğer iki görevlinin de yaralandığını açıkladı.

Bu son olay, bir ilk öğretim okulunda ay başında 26 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının, bireysel silahlanma ile ilgili tartışmaları alevlendirdiği bir sıraya rastladı. Polis, şüphelinin anneannesini öldürdüğü için daha önce 17 yıl cezaevinde yattığını, akli dengesinin bozuk olabileceğini söylüyor.

Yangının "tuzak" olduğu açıklaması yapılırken, "tuzağı" kurduğu düşünülen kişinin de intihar ettiği sanılıyor. Olay yerinde silahlı bir kişinin başından vurulmuş olarak bulunduğunu söyleyen polise göre, saldırgan intihar etmiş olabilir.

Webster Polis Müdürü Gerald Pickering, ölü olarak bulunan silahlı kişinin 62 yaşındaki William Spengler olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre, yangına müdahale etmek için giden dört kişinin üzerine ateş açılması sonrasında yangın tahliye işlemini zırhlı araçlarla yapılabildi.



Pickering'in başında olduğu Webster polis teşkilatı, yangının polise tuzak düzenlemek için çıkarıldığını tahmin ediyor. Yetkililer alevlerin yedi konuta yayıldığını, Spengler'ın kız kardeşinin de yangın öncesinde ya da sırasında ölmüş olabileceğini söyledi.

Polis müdürü Pickering, Webster'ın sakin bir yerleşim merkezi olduğunu böyle bir olayın yaşanmasının korkunç bir şey olduğunu belirtti.

ABD'de pazartesi meydana gelen diğer ayrı iki silahlı saldırıda da iki polis memuru öldürüldü. Connecticut'ın Newtown kentinde ay başında Sandy İlk Öğretim okulunda yaşananlar ABD'de bireysel silahlanma ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi; okulda, yaşları 6-7 olan 20 çocuk ile 6 yetişkin öldürülmüştü.

ABD Başkanı Barack Obama, harekete geçme sözü verirken Ulusal Tüfek Birliği okullarda silahlı güvenlik birimleri oluşturulmasını önerdi.