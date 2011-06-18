-ABD'DE İSTANBUL HAYRANLIĞI BALTIMORE (A.A) - 18.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ABD'de katıldığı programda Amerikan belediye başkanlarından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Başkanlar, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz yatırımlara hayret etti, 'Nasıl başarıyorsunuz' dediler" ifadesini kullandı. Topbaş, Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansı'nda AA ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtladı. ABD Belediye Başkanları Birliğinin başkanı ve genel direktörünün üç hafta önce İstanbul'a bizzat gelerek kendisini bu programa davet ettiğini kaydeden Topbaş, burada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. "Böylesine çok önemli toplantıda konuşma yapmak ve düşüncelerimizi söylemek önemliydi" diyen Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama diğer taraftan da burada, belediye başkanlarının İstanbul'daki gelişmeleri ve gelinen noktayı takip etmelerinden ve bize gösterdikleri yakın ilgiden de özellikle mutluluk duydum. İnanıyorum buradan sonraki süreçte daha aktif işbirliğimiz olacaktır. Zaten toplantıda da onlara bu çağrıda bulundum. Bir diğer gururum da 3,5 milyar insanı yöneten Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) örgütünün başkanlığını almış olmam ve İstanbul Belediye Başkanı olarak da burada bulunmam. Geçmişte UCLG gibi yönetimlerde bırakınız seçilmeyi, aday olmak bile problemken, bu işin en başına getirilmiş olmam da Türkiye'nin nerelere geldiğinin, İstanbul'un nasıl algılandığının yansımasıdır. Bundan dolayı da gurur duyduğumu, milletimi temsil etmekten onur duyduğumu söyleyebilirim." -"PELOSİ İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR"- Toplantıda, ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Nancy Pelosi ile sohbet eden Topbaş, Pelosi'nin "İstanbul'u hayranlıkla izlediklerini ve gelişmeleri takip ettiklerini" söylediğini aktardı. Pelosi'nin İstanbul'a gelmek istediğini belirten Topbaş, "Ben de haber verirlerse kendileriyle geldiklerinde ilgilenmek istediğimi söyledim. Gurur verici bir şey. Ben de Pelosi'ye, İstanbul'da üç farklı inanç grubunun ibadethanelerinin aynı sokak üzerinde bulunmasının ve İstanbul'un asırlardan beri barış kenti olmasının dünyaya da örnek teşkil ettiğini söyledim" dedi. Topbaş, diğer temaslarında, ABD'deki belediye başkanlarının İstanbul'daki gelişmeleri izlediklerini gördüklerini vurgulayarak, "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz yatırımlara hayret ettiler. Bu yılki 4,5 milyar dolarlık yatırım bütçemizden bahsettik. 'Bunu nasıl başarıyorsunuz' dediler. ABD'deki ekonomik krizden ciddi anlamda etkilenmiş olmaları ve burada ekonomik sıkıntı çekmeleri nedeniyle, onlar için bu rakam çok anlamlı. Eğer o dönem (küresel ekonomik kriz sırasında) biz de panikleseydik ve frene bassaydık bu yatırımları gerçekleştiremezdik" diye konuştu. -"BİZİM OTOBÜSLERİN YENİLERİ BURADAKİLERDEN DAHA İYİ"- Bir soru üzerine, yerel yöneticiler olarak hayatlarının şehirlerle özdeşleştiğini ve tüm olaylara kentsel açıdan baktıklarını belirten Topbaş, bu tür toplantıların da kendilerine yeni deneyim ve bakış verdiğini söyledi. Toplantıda, sağlıklı kentler ve çevreyle ilgili bazı sunumlar izlediklerini ifade eden Topbaş, ABD'deki belediye başkanları ve kendilerinin bu konuda hassas olduklarını ve birbirlerinden esinlendiklerini kaydederek şöyle devam etti: "Burada izlediğimiz, ödül alan projeler, yolda giderken gördüğümüz ağaç, tabela, bir otobüs durağı ve hatta otobüs bile bize birtakım ilhamlar vermekte. Arzum, İstanbul otobüslerini 2014'e varmadan dünyanın en güzel otobüsleri haline getirmek ve otobüslerimizde insanlarımızın hiçbir şekilde yoğunluk hissetmeden, rahatlıkla, kaliteli, her grubun kullanabileceği bir ortamı sağlamak. Onun için burada geçerken tüm otobüslere bakıyorum, bizim otobüslerin yenileri bunlardan daha iyi diye düşünüyorum." -CEP TELEFONUNA AKTARILMIŞ TRAFİK HARİTASI- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, diğer ülkelerin belediye başkanlarının İstanbul'da yapılan bazı çalışmaları örnek almak istediklerini belirterek, "Mesela bizim en basit olarak gördüğümüz, belki çok fazla üzerinde durulmayan, cep telefonuna aktarılmış trafik yoğunluk haritası ve trafik kameralarına baktığınız zaman, bu ABD'de yok. ABD Belediye Başkanları Genel Sekreterine ben bunu gösterdiğimde hayret etmişti. Bunun yazılımı da bize ait. Bu da önemli bir örnek diğerleri için" ifadesini kullandı.