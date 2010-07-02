ABD'de işsizlik oranı geriledi, 125 bin kişi de işsiz

T24 - İşsizlik oranlarının 9.8 olarak öngörüldüğü ABD'de Haziran ayı işsizlik verileri 9.7 olarak açıklanırken, tarımdışı istihdam beklentisi 125 bin kişi azaldı. Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada özel sektörde çalışan sayısının 83 bin kişi arttığını belirtti.



ABD'de işsizlik oranı 2010 yılı başından bu yana ilk kez Haziran ayında gerileyerek yüzde 9.5'e indi.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de Haziran ayında tarımdışı istihdam beklentilerin üzerinde 125 bin kişi azalırken, özel sektörde çalışanların 83 bin kişi arttığı belirtildi.



Ekonomistler, ABD'de tarım dışı istihdamın geçen ay 110 bin kişi azalmasını ve işsizlik oranının yüzde 9.8 olmasını öngörmüşlerdi.



ABD'de Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 9.7 olmuştu.





