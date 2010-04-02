T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de işşizlik oranı değişmedi

ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı, ancak yüzde 9,7 olan işsizlik oranı değişmedi.

02 Nisan 2010 03:00

T24-  Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisi resesyon başladığından bu yana en fazla istihdamı geçen ay yaratırken, yüzde 9,7 olan işsizlik oranı ise üç aydır üst üste değişmedi.


Verilere göre, geçen ay istihdama 162 bin kişi eklendi, böylece son üç yılın en fazla istihdamı mart ayında yaratılmış oldu. Beklentiler, Mart ayında tarım dışı istihdamın 190 bin artacağı yönündeydi. Ekonomistler, sürdürülebilir ekonomik toparlanma için istihdamda ve gelirde büyümeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24