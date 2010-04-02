ABD'de işşizlik oranı değişmedi

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Verilere göre, geçen ay istihdama 162 bin kişi eklendi, böylece son üç yılın en fazla istihdamı mart ayında yaratılmış oldu. Beklentiler, Mart ayında tarım dışı istihdamın 190 bin artacağı yönündeydi. Ekonomistler, sürdürülebilir ekonomik toparlanma için istihdamda ve gelirde büyümeye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.