-ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI HIZLA ARTIYOR WASHINGTON (A.A) - 23.09.2010 - ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 465 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 450 bin olması yönündeydi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik maaşı başvurularının son dört haftalık ortalaması ise 463 bin 250 oldu. Önceki hafta için 450 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları, 453 bin olarak revize edildi.