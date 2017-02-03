ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 28 Ocak'ta sona eren haftada 14 bin azalarak 246 bin oldu.Başvurular böylece 100 hafta üst üste 300 bin seviyesinin altında gerçekleşti. Bu, 1970'ten beri görülen en uzun süreli trend ve ekonomistlere göre sağlıklı istihdam görünümüyle uyumlu.

Bloomberg'in anketine katılan uzmanların beklentisi 250 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 250 kişi artarak 248 bine yükseldi.



Devam eden işsizlik başvuruları ise 21 Ocakta sona eren haftada 39 bin kişi azalarak 2.06 milyon oldu. Bu arada bir önceki haftaya ilişkin başvurular 259 binden 260 bine revize edildi.

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