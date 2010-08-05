-ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GEÇEN HAFTA ARTTI WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 479 binle beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi 455 bin olması yönündeydi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 19 bin kişi artarak 479 bine çıkarken, bu sayının Nisan ayından bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi. Ülkede işsizlik maaşı başvurularının son üç haftada iki kat arttığı belirtiliyor. ABD'de bir önceki hafta işsizlik maaşı başvuruları da 457 binden 460 bine revize edildi. Ekonomistler, ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı için başvuruların sayısında hafif bir düşüş kaydedileceğini öngörmüşlerdi.