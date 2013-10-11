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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde

İşsizlik maaşı başvurularının önemli bir bölümü savunma sektörü çalışanlarından geldi

11 Ekim 2013 13:59

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim ayının ilk haftasında 374 bine yükselerek son altı ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Çalışma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre başvuruların bu denli artmasında hükümetin kapanmasına bağlı olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanların payı oldukça yüksek. 5 Ekim'de sona eren haftada gerçekleşen 66 binlik yükselme (mevsimsellikten arındırılmış) geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek artış.

Wall Street Journal'in haberine göre, işsizlik maaşı başvurularının önemli bir bölümü savunma sektörü çalışanlarından geldi. Savunma sektörü büyük oranda federal kontratlarla çalıştığından hükümetin kapanmasından en olumsuz etkilenen sektörlerden biri oldu.

 

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