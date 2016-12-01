ABD'de işsizlik başvuruları Haziran'dan beri en yüksek seviyede

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 26 Kasım'da sona eren haftada 17 bin artışla 268 bin oldu. Bu Haziran'dan beri görülen en büyük artış oldu.



Bu artışa rağmen işsizlik maaş başvuruları 91 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor. Bu 1970 yılından beri görülen en uzun süreli trend ve sağlıklı istihdam piyasası görünümüyle uyumlu.



Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentisi 253 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları ufak değişimle 251 bin 500 oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 38 bin artarak 2.08 milyona yükseldi.



ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi işe alımlara dair tüm tabloyu gözler önüne serecek.