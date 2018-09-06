ABD'de işsizlik başvuruları 49 yılın en düşük düzeyine indi

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – ABD’de, işsizlik başvuruları 203 bin kişi ile son 49 yılın en düşük düzeyini gördü. Bu veri, 214 bin olan beklentilerin altında gerçekleşti.

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre;

- İşsizlik başvuruları 1969 yılından bu yana son 49 yılın en düşük düzeyine indi.

- Geçen haftanın başvuruları 213 binden revize edilmeden kaldı.

- Dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 750 düşüşle 209 bin 500\'e geriledi.

- İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 3 bin düşüşle 1 milyon 707 bin kişiye indi.

- İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 13 bin 250 düşüşle 1 milyon 718 bin 500 oldu.

- İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle, bir önceki hafta gibi yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşti.

- İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle, bir önceki hafta gibi yüzde 1.1 düzeyinde gerçekleşti.