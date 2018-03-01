ABD'de işsizlik başvuruları 49 yılın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mart (DHA) – ABD’de işsizlik sigortası başvuruları 24 Şubat ile sonlanan haftada 10 bin düşüşle 210 bine geriledi ve \"49 yılın en düşük düzeyi\" olarak kayıtlara geçti.

Marketwatch’ta yer alan haberde ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verinin 1969’dan bu yana görülen en az mecburi işsizlik sigorta başvurusu rakamı olduğu belirtildi.

Devam eden sigorta başvuruları ise aynı hafta içinde 57 bin artışla 1.93 milyona yükseldi.

ABD’de istihdam piyasasının bu kadar güçlü verilere tanık olması tüm piyasaların endişelendiği ABD Merkez Bankası faiz oranlarının 2017 yılı içinde beklendiği gibi 4 kez yükseltilmesini destekleyen bir durum.