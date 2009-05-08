ABD'de işsizlik 26 yılın zirvesinde

ABD'de işsizlik oranı yüzde 8.9'la 1983'ten beri en yüksek düzeye ulaştı.



ABD'den son günlerde ekonomik görünüme ilişkin olumlu veriler gelmesine karşın işsizlikteki artış devam ediyor. ABD'de nisan ayında, 539 bin kişi işini kaybetti. Ekim ayından bu yana en küçük oranda ve beklentilerin altında olsa da işsizlikteki artış kaygı yaratıyor.



ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayında tarım dışı istihdamın 539 binle Ekim ayından beri en düşük seviyedeki azalışı kaydettiğini açıkladı. İstihdam kaybının 590 bin kişi olması bekleniyordu.



Nisan ayında imalat sanayi sektörü 149 bin yeni işsiz yaratırken, mart ayında 135 bin kişinin işsiz kaldığı inşaat sanayi de geçen ay 110 bin kişinin işini kaybettiği sektör oldu.



Daha önce açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam azalışı ise 663 bin seviyesinden 699 bine revize edildi. Şubat ayındaki istihdam azalışı ise 651 binden 681 bine revize edildi.



Ülkedeki işsizlik oranı yüzde 8.5'ten yüzde 8.9'la 1983'ten beri en yüksek düzeye yükseldi. Beklenti işsizliğin yüzde 8.9'a yükseleceği yönündeydi.



Neredeyse her sektörde istihdam azalışı, önceki aylardan daha yavaş olsa da sürdü. Devlet, eğitim ve sağlık hizmetleri sektörlerinde ise istihdam arttı.



ABD'de durgunluğun başladığı Aralık 2007'den bu yana işini kaybedenlerin sayısı 5.7 milyona ulaştı.

