ABD’de işsizlik 14 yılın zirvesinde

ABD’de tarım dışı istihdam Ekim’de 240 binle beklentilerin üzerinde azalırken, işsizlik oranı yüzde 6.5 olarak açıklandı.



Üçüncü çeyrekte yüzde 0.3 daralan ABD ekonomisi resesyona doğru gidiyor. Son gelen istihdam verisi ABD’de tablonun giderek kötüleştiğini ortaya koydu. ABD’de tarım dışı istihdam ekimde beklentinin üzerinde bir miktarda 240 bin kişi azaldı. Beklenti, tarım dışı istihdamın 200 bin kişi azalacağı yönündeydi.



Ülkede işsizlik oranı ise Ekim’de yüzde 6.1’den, Mart 1994’ten bu yana kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 6.5’e çıktı. ABD’de bu yılki istihdam kaybı 1.2 milyon kişiye ulaştı.



ABD Çalışma Bakanlığı Eylül’de 159 bin düşüş olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisini ise 284 bin düşüş olarak revize etti. Bu, istihdamda Kasım 2001’den bu yana yaşanan en büyük düşüş oldu. Ağustos ayındaki istihdam kaybı ise 127 bine yükseltildi. Böylece ABD’de son üç ayda istihdam 651 bin kişi azaldı.



Verinin ardından doların yen karşısında değer kaybı artarken, Euro karşısında kayıpları azaldı.



