T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de ISM İmalat Endeksi yükseldi, düşüş bekleniyordu

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – ABD’de Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan ISM İmalat Endeksi, Haziran’da düşmesi beklenirken yükseldi ve Mayıs ayındaki 58

02 Temmuz 2018 20:18

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – ABD’de Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan ISM İmalat Endeksi, Haziran’da düşmesi beklenirken yükseldi ve Mayıs ayındaki 58.7 düzeyinden 60.2 düzeyine çıktı.

Beklenti ise ISM İmalat Endeksi’nin Haziran’da 58.0 düzeyine gerilemesiydi.

ISM endeksi ABD’de aralarında tekstil, ev eşyası, gıda işleme gibi yirmi farklı sektör verisinden oluşturuluyor.  

ISM verilerine göre Haziran 2018, imalat sektörü ekonomik faaliyetlerinin ardarda büyüdüğü 110. ay oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıTemmuz DHAABDde InstituteSupply Management ISMISMEndeksi HazirandaMayısBeklentiEndeksinin HazirandaABDdeHaziran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24