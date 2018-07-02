ABD'de ISM İmalat Endeksi yükseldi, düşüş bekleniyordu

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – ABD’de Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan ISM İmalat Endeksi, Haziran’da düşmesi beklenirken yükseldi ve Mayıs ayındaki 58.7 düzeyinden 60.2 düzeyine çıktı.
Beklenti ise ISM İmalat Endeksi’nin Haziran’da 58.0 düzeyine gerilemesiydi.
ISM endeksi ABD’de aralarında tekstil, ev eşyası, gıda işleme gibi yirmi farklı sektör verisinden oluşturuluyor.
ISM verilerine göre Haziran 2018, imalat sektörü ekonomik faaliyetlerinin ardarda büyüdüğü 110. ay oldu.