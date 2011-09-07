-ABD'de İslamofobiyaya ciddi sermaye yatırılıyor WASHINGTON (A.A) - 07.09.2011 - ABD'deki düşünce kuruluşlarından Center For American Progress'in Başkan Yardımcısı ve ThinkProgress'in editörü Faiz Shakir, ABD'de İslamofobiya'nın 11 Eylül saldırılarının hemen ertesindeki döneme göre daha da fazla olduğunu belirterek, "İslamofobiya'yı besleyen gruplar 9 yılda 42 milyon dolar bağış toplayarak gerçekten başarılı oldular" dedi. Kuruluşta, Shakir ve 5 çalışma arkadaşı, ABD'deki İslamofobiya'nın nasıl ciddi paralarla bilinçli şekilde beslendiğini ortaya koyan "Korku" başlığıyla rapor yayımladı. Rapora göre, ABD'de İslamofobiya'yı özellikle besleyen 7 kuruluş var ve 2001-2009 yılları arasında topladıkları toplam bağış 42.6 milyon dolar. Rapora göre, İslamofobiya'yı destekleyen önde gelen medya organları FOX News ve Washington Times, "dini nefret ve korku tüccarlığında" başı çeken uzmanlar ise "Frank Gaffney, Daniel Pipes, David Yerushalmi, Robert Spencer ve Steven Emerson". American Progress'in Başkan Yardımcısı Shakir, İslam'a karşı olumsuz bakışın günümüzde 11 Eylül'ün hemen ertesindeki dönemden daha fazla olmasını öncelikle, İslamofobiya'nın yoğunluklu olduğu muhafazakar çevrelerde, önceki ABD Başkanı George Bush sonrası ortayı çıkan liderlik eksiği ve Cumhuriyetçiler arasındaki liderlik yarışında bu konunun malzeme olarak kullanmasının etkili olduğunu belirtti. Shakir, Bush'un camiye gitmesi ve İslam'ın barış dini olduğunu söylemesinin muhafazakarlar arasındaki radikal yaklaşımların azaltılmasına çok yardımcı olduğunu kaydetti. Shakir, korku iklimi yaratmaya çalışan "İslamofobiya ağlarının" Müslümanlarla ilgili olayları son iki yılda çok iyi provoke ettiğini de dile getirdi. ABD'de, her terör saldırısı Müslümanlardan gelmemesine rağmen Müslümanların eylemlerinin çok daha büyütülerek, "tüm Müslümanlar terörist" gibi algılama yaratılmaya başlandığını ifade eden Shakir, buna karşın aslında bazı kişilerin de İslamofobiya ağlarından etkilenerek karşı şiddet eylemlerine girebildiğine işaret etti. Shakir, ABD yönetiminin tutumuna değinerek, Başkan Barack Obama'nın konuyu ele almaktan çekindiğini, bunda, Obama'nın, kendisinin Müslüman olarak gösterilmekten korkmasının etkili olduğunu belirtti.