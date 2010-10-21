ABD'de İslam karşıtlığı sınır tanımıyor

T24 - 'Sıfır Noktası Camii' tartışmalarını başlatan gruplar, şimdi de bir hazır çorba üreticisine sertifika vermek için görevlendirilen organizasyona Müslümanların 'sızdığına' dair yeni iddialar ortaya atıyor.



11 Eylül’de yıkılan İkiz Kulele'rin enkazının yakınında inşa edilecek olan İslam merkezine karşı muhalefet yürüten muhafazakâr blog sahibi Pamela Geller, Campbell Soup şirketinin Kanada’da satışa sunduğu helal çorba çeşitlerini etiketleyen gruba yönelik protesto hareketi başlattı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Geller, şirketin çorbalarını helal kurallarına uyacak şekilde etiketlemesine karşı olmadığını ancak bu işlemin yapılması için teröristlerle bağlantısı olan bir Müslüman şirketle anlaştığını iddia etti.



“Amerika’nın İslamlaşmasını Durdurun” hareketinin kurucusu Geller, “Helal ürünlerin etiketlenmesiyle bir sorunum yok. Sorun, şirketin Kutsal Topraklar Derneği davasında adı geçen Kuzey Amerika İslam Topluluğu’yla (ISNA) çalışması” dedi.



ISNA, 2007 yılında Kutsal Topraklar Derneği’ne karşı açılan terör davasında suçlu gösterilmişti. Merkezi Teksas’ta bulunan grup, Filistinli radikal örgüt Hamas’a 12 milyon dolardan fazla para aktarmakla suçlanmıştı.



Kasım 2008’de, Kutsal Topraklar Derneği üyesi beş kişi, yabancı militan örgütlere malzeme desteği ve kara para transfer etmekle bağlantılı 108 suçlamadan dolayı suçlu bulundu. Örgütün en üst düzey iki yetkilisi Şükri Ebu Bekir ve Gassan Elaşi, 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





İTİBAR SAHİBİ ŞİRKET



Geller, “Campbell şirketine sorum şu olurdu: ‘Neden bu gruba başvurdunuz? Ne tür gruplara bağlantıları olduğunu bilinmesine rağmen neden bunu yaptınız?” Geller, ISNA’nın ünlü bir markayla beraber iş yapmasını “görünmez cihat” olarak adlandırdı. Campbell şirketi, ABD satılan ürünleri için etiketleme kullanmıyor.



Campbell, yaklaşık vejetaryenler için üretilen 15 çeşit çorbanın etiketlenmesine Ocak ayında başlandığını belirtti. Şirket, ISNA’nın Kanadalı gıda şirketlerinden iş aldığı için sertifikalarını bu gruptan aldığını belirtti. Şirketin sözcüsü John Faulkner, “ISNA, Kanada’da sertifika alanında öncü bir grup olarak biliniyor. ISNA hakkındaki iddialar Facebook’ta yayıldıktan sonra FBI ve Dışişleri Bakanlığı'na başvurduk. Bize ISNA’nın saygı değer bir organizasyon olduğunu belirttiler” dedi.



ISNA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2007 davasındaki suçlamaları göz önüne aldıklarını belirtti ve “ISNA, hükümet ile oldukça olumlu bir çalışma ilişkisine sahip” denildi.





