ABD'de IŞİD'e katılmak için evden kaçan 3 genç kız yakalandı

IŞİD'e katılmak için Suriye’ye gittiği düşünülen 3 ABD’li genç kız, Almanya’da yakalandı.

ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Kolorado eyaletinin başkenti Denver’dan yola çıkan ve Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için Suriye’ye giden 3 ABD vatandaşı genç kız, Cuma gününden beri kayıptı.

ntvmsnbc.com'da yer alan açıklamaya göre, 18 yaşından küçük olan iki kız kardeş ve arkadaşları, Almanya’daki Frankfurt Havalanında yakalandıktan sonra ABD’ye iade edildi.

Güvenlik güçleri, internet üzerinden örgüte katılmalarını neyin sebep olduğunu anlamak için kızların bilgisayarlarını inceleme altına aldı. Kayıp kız kardeşlerin babası, kızlarının pasaportlarını ve kendisine ait 2 bin doları alıp evi terkettiklerini fark ettikten sonra yetkilileri durumdan haberdar etmişti.

Yetkililer, kızların internet üzerinden IŞİD ile bağlantı kurup, örgüte katılmak için evden kaçtıklarına inanıyor.