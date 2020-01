ABD'de "IŞİD'e destek verdiği" iddiasıyla Kuveyt Türk hakkında dava açıldı

ABD'de yakalanan ve ön duruşmaları başlayan Reza Zarrab davasından sonra bu kez de yine ABD'de Kuveyt Türk Bankası'nı (KRPB) ve onun kardeş kurumu olan Kuwait Finance House (KFH) hedefleyen yeni bir dava açıldı. Davada, Kuveyt Türk'e "IŞİD'e destek vermek" gibi birtakım ağır suçlamalar yöneltiyor.

Suriye ve Irak’daki Süryani Hristiyanları temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olan St. Francis Assisi (SFA) adına WEISS Avukatlık bürosu tarafından California'da açılıyor. İlhan Tanır'ın Haberdar'da yer alan haberine göre, davada Kuveyt Türk ve Kuveyt’deki kardeş finans kurumuna, içinde insanlığa karşı suçların işlenmesi, soykırım gibi çok ağır suçlamalara bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etme, bu suçları işleyenlere finansal sistem geliştirerek teşvik etme ve moral yardımı etmek gibi birçok toplamda 7 suçlama getiriliyor.

Davada ayrıca bu finans kurumları dışında, 2014 yılının Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı ve 9 gün sonra BM tarafından terörist listesine alınan Hajjaj Al-Ajmi de bulunuyor.

Davanın Sarraf davasından ayrı yönü ise bunun ABD devleti tarafından değil, sivil bir kuruluş olan SFA tarafından açılmış olması. Yani kamu davası, bu kez bir sivil dava bu.



Davanın STK tarafından açılıyor olması, Mart ayının 9'unda sonuçlanan ve İran'ın 11 Eylül olaylarında rolüne değinerek, İran devletini 10.5 milyar dolar cezaya muhatap bırakan davaya da benziyor. O davayı da 11 Eylül mağdurları açmıştı.



Dava:



Kuwait Finance House (KFH) ve Kuveyt-Turk Bank (KRPB) kurumlarına ''sürekli şekilde bilerek, doğrudan ve isteyerek terörist örgüt olarak bilinen, ABD içinde de olmak üzere insanları öldüren, yaralayan, sakatlayan IŞİD’e mali hizmetler, para, mali yardımlar sağlamak, dağıtmak ve yönetmek’’ suçlamaları getiriliyor. ‘’IŞİD özellikle Irak ve Suriye’deki Hristiyan Süryanileri öldürmeyi ve göçmen kamplarına sürmeyi hedefledi’’ deniyor.



2. ‘’Burada belirtilen fiiller ile KFH ve KTPB, SFA üyelerini öldürme, öldürmeye teşviğe ve yaralamalarla sonuçlanan uluslararası terörizme yardım, yataklık ve yapılmasına aracılık etti. Bunun sonucu olarak SFA üyeleri yaralandılar, malvarlıkları alındı ve göçmen kamplarına sürüldüler.’’



Davanın California’da açılması da dikkatleri çekti.



‘’Süryani Hristiyan olan SFA üyelerinin Irak ve Suriye’deki sistematik olarak öldürüldükleri, yerlerinden edildikleri’’ belirtildi.



'Hajjaj al-Ajmi'





Davanın 6. Maddesinde ise ‘’Hajjaj al-Ajmi’’ isimli, Kuveyt vatandaşı olan bir kişinin aktif şekilde IŞİD için para topladığı kaydediliyor.



Ajimi’nin BM ve ABD yönetimi tarafından 2014 yılının Ağustos ayında El Kaide’ye terörist finansından dolayı terörist olarak sınıflandırıldığı hatırlatılıyor. 2014 tarihli bir açıklamaya göre Hajjaj al-Ajmi ‘’El Nusra’nın Suriye içindeki çalışmaları için finansal bağışları kanalize eden, para teslim eden’’ isimdi. ‘’Ocak 2014 tarihinde El Kaide’ye bağlı El Nusra’nın Suriye’nin Humus kentinde savaş seferberliği yapması için para teklif etti.’’



9. Bu sınıflandırma öncesi Ajmi’nin ‘’Suriye’deki El Kaide için para toplama faaliyetleri terörist örgütün kullandığı Twitter hesaplarından ortaya kondu. Öneğin 2013 yılının Ağustos tarihinde El Nusra Cephesinin medya ofisi destekçilerine Suriye’ye yönelen bağışlarını Hajjaj Al-Ajmi aracılığı ile yapmasını istedi. Bağışçılar Ajmi ile onun twitter hesabı üzerinden doğrudan irtibat kurmasını istediler.’’



10. Ajmi, 2012 yılının Haziran ayında ‘’Suriye Devrimi için Popular Komisyonu’’ isimi örgüte para topladı. Bu grup kendi ve Ajmi’nin kişisel twittter hesabından topladığı fonlarla silah ve mühimmat alarak Suriye’deki cihadçı grupları destekledi.



11. Ajmi, takipçilerine Kuveyt Türk hesabına bağış yapmalarını istedi. Bankadaki hesap Islam Şam Heyeti Derneği adına, 8695... müşteri numarası ve TR960020500000869531100... no lu hesap numarasına yapılması istendi.



12. Youtube videosunda Ajmi, takipçilerine yine Kuveyt Türk Bankasına bağış yapmaya çağırdı:

13. Hajaj bin Fahd al-Ajmi, IŞİD’e bağış toplamak için birden çok dernek kullandı. Bunlar al- Haiah al-Sh’abiyah -D’am al-Thawrah al-Suriyah (The Popular Commission to Support the Syrian Revolution). Ajmi’nin derneği işleten ortağı Umma Parti üyesi Irshid al-Harji idi.

15. Derneğin ismi al-Haiah Zakat al-Sh’abiyah (The Popular Charity Commission) olarak değişti ama logosu aynı kaldı.

16. Hajaj bin Fahd al-Ajmi’nin sosyal medya reytingi 100, bu da terörizm ağları ile bağlılığını doğrulayan en yüksek skor.

18. Ajmi Interpol’un talebi ile tutuklandıktan sonra bile, Kuveyt Türk Bankasından IŞİD terörist ağlarından para ulaşmaya devam etti. Şu anki operasyon telefon aplikasyonu ile fonların toplanması şeklinde.

Mumder isimli ve Twitter hesabı da @Mumder_ olan kurumun aşırıci eğilimli hesaplara bağlı olduğu, bu ağın içindeki aşırıcı hesapların IŞİD ile kendini özdeşleştirdiği ve Türkçe twitlerini post ettiklerini görüldü. 20 Haziran 2015’de yayınlanan twitte ise Kuveyt Türk’ün hesap numarasının verildiği anlaşılmaktadır.

Mumder’in Kuveyt Türk hesabına Müslüman olan tutuklular için para topladığı ve bunun Türkçe konuşan El Nusra üyelerine bağlı olduğu görülmektedir.

Mumder Kuveyt Türk hesap numalarını sosyal medya hesaplarına post etmektedir.

25. “Kuveyt Türk ve Kuveyt Finans, IŞİD’in büyümesine imkan sağlayan ve onun terör, soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemesine uygun büyüklüğe ulaşmasını sağlayan, ve Süryani Hristiyanları yok etmek için girişimde bulunmaya imkan sağlayan finansal kaynakları sağlamış, dağıtmış, transfer etmiş ve toplamıştır. Kuveyt Türk ve Kuveyt Finansa bilerek, isteyerek, doğrudan ve dolaylı olarak yardım, yataklık etti, kolaylaştırdı ve dikkatsizce IŞİD’ın bu saldırılarını gözardı etmiştir.”

26. ‘’İyi bilinen terörist grup ve kişilerinin banka hesabını kullanima hazir olarak tutmaya ek olarak Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House genel kamuoyuna IŞİD’e ödeyici olarak hizmet ederek nasıl para toplanabileceğini öğreterek IŞİD’i güçlenmiştir. IŞİD’in Süryani Hristiyanları öldürmesi, yaralaması ve yerinden etmesi için açılan, genelde Kuveyt Türk hesapları olmak üzere Ortadoğudaki farklı finansal kurumlarda birden çok hesaplarla kamu ve özel bağışların yatırılması sağlanmıştır.’’

"Terörle mücadeleye anlaşmasına aykırılık"

Sanıklar, uluslararası terörizm faaliyetlerine karışarak insan hayatına tehlikeli olan şiddet içeren faaliyetleri ABD hukukunu da ihlal ederek, sivil toplumu korkutma ve zorlama, hükümetin politikasını zorlama ve korkutma ile etkileme, veya suikast ile hükümet politikasını değiştirmeye çalışmıştır.





"Terörle Mücadele yasasının

ihlal edilmesine yardım ve yataklık etmek"





IŞİD uluslararası terörizm faaiyetlerinde bulunmuş ve davacının üyelerinin ölmesi ve yaralanmasına neden olmuştur. Sanıklar (Kuveyt Türk, Kuwait Finance House Hajjaj al-Ajmi ) Süryani Hristiyanlar karşı terörist faaliyetler yapacak, bu faaliyetleri destekleyecek, teşvik edecek, ödüllendiecek fon toplayarak ve dağıtırak uluslararası terörizm faaliyetlerine yardım ve yataklık etmiştir.

Terörizm finansı

IŞİD’in SFA üyelerine ve silahsiz Süryani Hristiyanlarına karşı katliamaların finans edilmesi. Terörizm finansına engelleyici uluslararası anlaşmasının maddeleri hatırlatılıyor.

Davada ayrıca BMGK’nın 7. Maddesi (Chapter VII) in ve BM anlaşmalarının da ihlal edildiği iddia edilmektedir.

Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House, fonların uluslararası anlaşmalara saldırı niteliğinde, uluslarası hukuku ihlal eder şekilde terörist finansı olduğunu bilerek, IŞD’e isteyerek veya dikkatsizce gözardı ederek sağlamış, yardım ve yataklık etmiştir.

Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House’ün yüzbinlerce doları devlet destekli derneklerden, resmi devlet bağışlarından ve özel yardımlardan toplayarak, bu toplanılan bağışların da sadece IŞİD’in katillerini destek için yatırıldığı bilgisi ve farkındalığı ile yapmıştır. Bu fonlardan diğer bankalara transferler yapmış, ve bu fonlar başkaları yanında IŞİD’in Süryani Hristiyanları sistematik bir şekilde soykırım yapan katillerine dağıtmıştır.

"Soykırım faailyetlerine yardım,

yataklık, ortaklık ve karışmak"

Kuveyt Türk ve Kuwait Finance, SFA üyelerinin büyük bir risk altında olmasına rağmen Süryani Hristiyanların durumunu gözardı etti. Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House, IŞİD’in Süryani Hristiyanlara karşı hedefini çok iyi bilmesine rağmen fonları sağlamaya devam etti.

60. Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House, bunun IŞİD’e yardım edeceğini bilerek organize edilmiş ve sistematik mali ve diğer pratik yardımlarla, cesaretlendirme veya moral destekle, soykırımın yapılmasına yardım sağladı, Süryani Hristiyanlara karşı soykırımın yapılışını veya dikkatsizce hazırlanışını, planlanmasını gözardı etti, veya bu suçlara ortaklık yaptı, bilerek yardım etti veya yardım ve yataklık etti.

İnsanlığa Karşı Suçların yapılmasına bilerek yardım ve yataklık etmek, veya dikkatsizce gözardı etmek.

Süryani Hristiyanlara karşı IŞİD tarafından yapılmış soykırım insanlığa karşı suçtur. Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House, insanlığa karşı işlenen suçları bilerek, isteyerek ve doğrudan yardım ve yataklık ederek, bilerek kolaylaştırmış veya dikkatsizce gözardı etmiştir.

64. Kuveyt Türk ve Kuwait Finance House IŞİD’in insanlığa karşı suçları işlemesi için finansal sistem geliştirerek parasal teşvik sunmuşlardır.

Başkalarının üçüncü parti tarafından bilerek yaralanmasına yardım etmek

Sanıklar biliyordu veya bilmeliydi ki spesifik hesaplara yatırılan fonlar Süryani Hristiyanların öldürülmesi için destek, teşvik şeklinde kullanıldı.

"Dikkatsizce gözardı etmek"

Savunma biliyordu veya bilmeliydi ki spesifik hesaplara yatırılan fonlar intihar bombaları ve diğer katliamlar için kullanıldı, teşvik edildi ve teşvik eder mahiyette kullanıldı. Sonuç olarak sanıklar biliyordu veya fakrın olmalı idi ki bu tür fonların toplanması ve dağıtılması ile büyük ihtimalle ciddi zarar, ölüm ve yaralanma fiilleri gerçekleşecekti.