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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de IŞİD sempatizanına 30 yıl hapis cezası

ABD Kongre Binası’na saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen IŞİD sempatizanı Christopher Lee Cornell 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Aralık 2016 13:08

Ohio eyaletindeki mahkeme 22 yaşındaki ABD vatandaşı Christopher Lee Cornell'i pazartesi günü görülen davada suçlu buldu. Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından aylarca izlenen Cornell Ocak 2015'te 600 mermi ve silahlar satın aldığı sırada gözaltına alınmıştı. Cornell'in ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusa sesleniş konuşması yaptığı sırada Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu ABD Kongre Binası'na bombalar ve ateşli silahlarla saldırı düzenlemeyi hedeflediği ileri sürülmüştü. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Cornell eylemiyle IŞİD'e destek vermek istediğini söylemişti.

Savcı Benjamin Glassman mahkemenin verdiği hükümden memnun olduğunu söyledi. Savcı Glassman, Cornell'in "ABD'nin bütününe yönelik simge niteliğinde bir saldırı" düzenlemek istediğini ve adil bir cezaya çarptırıldığını ifade etti.

Avukatları mahkeme sürecinde Christopher Lee Cornell'in daha hafif bir ceza alması için girişimlerde bulunmuş, kendisinin bilgisayar başında bir fantezi dünyasında yaşadığı ileri sürülmüştü. USA Today gazetesi ilgili haberinde Cornell'in cezaevinden yazdığı mektuplardan alıntı yapmıştı. Bu alıntılarda Cornell terörist olmadığını, sorunlu, kötü kararlar veren ve ahmakça hatalar yapan bir genç olduğunu belirtiyor. Bir psikolog Cornell'in vahim psikolojik problemleri olduğu ve ergenlik çağındaki bir gencin ruh halini taşıdığına yönelik bir rapor verdi. Ancak Ohio'daki mahkeme tüm bunları hafifletici bir unsur olarak değerlendirmedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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