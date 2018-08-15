ABD'de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 2.9 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Üretimin ikinci çeyrekte yüzde 4.8, çalışma saatlerinin yüzde 1.9 artması sonucu, işgücü verimliliği yüzde 2.9 arttı.
ABD’de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.3 arttı
Üretimin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.5 ve çalışılan toplam saatin yüzde 2.2 artması sonucu işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1.3 arttı.
ABD tarım dışı sektörün birim işçi maliyetleri ikinci çeyrekte yüzde 0.9 azaldı. Saatlik ücretlerdeki yüzde 2.0’lik artış ve verimlilikteki yüzde 2.9’luk artış sonucu maliyetler yüzde 0.9 azaldı.
Son dört çeyrekte ABD’de işçi maliyetleri yüzde 1.9 arttı.