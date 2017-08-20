ABD'de ırkçılık karşıtı dev protestolar

ABD'deki ırkçılık ve nefret karşıtı gösterilerin en büyüğü cumartesi günü Boston'da düzenlendi. Boston'daki gösterilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Göstericilerin hedefinde "İfade Özgürlüğü Mitingi" başlığıyla düzenlenen bir etkinlik vardı. Söz konusu mitingin organizatörleri, Charlottesville'deki gösterilere katılan Neonazi ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar ile bir ilgisi olmadığını savunsa da Bostonlu göstericiler bu mitingin arkasında aşırı sağ ideolojinin bulunduğunu savundular.

Miting noktasına giden yolda "İfade Özgürlüğü Mitingi"nin katılımcılarına "Faşistler" ve "Ku Klux Klan" sloganları atıldı. Pankartlarda ise "Irkçılığınızın vatanseverlik olduğunu iddia etmeyi bırakın" ve "Müslümanlar hoş geldi, ırkçılar dışarı" benzeri ifadeler yer aldı. Şehirdeki bazı dükkanlar, beyazların üstünlüğünü savunanlara hizmet vermeyi reddetti.

Katılımın çok düşük olduğu miting, ırkçılık ve nefret karşıtı göstericilerin ezici çoğunluğu karşısında öngörülenden yarım saat önce bitirildi. Charlottesville'deki şiddet olaylarının arkasından yoğun güvenlik önlemleri alan polisin verdiği bilgiye göre, gösteriler neredeyse olaysız geçti, ancak 27 kişi gözaltına alındı.

Trump'tan göstericilere övgü

ABD Başkanı Donald Trump da göstericileri övdü. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Boston'daki fanatizm ve nefrete karşı sesini yükselten çok sayıdaki göstericiyi alkışlıyorum" ifadesini kullanan Trump, "Ülkemiz yakında yine birlik içinde olacak!" dedi.

Trump, Charlottesville'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı net bir tavır koymadığı için yoğun tepki görmüştü. Olaylarda yirmi yaşındaki bir Neonazi, aşırı sağcı ve ırkçıların düzenlediği yürüyüşü protesto eden eylemcilerin üzerine araç sürerek 32 yaşındaki bir kadını öldürmüştü.

Boston dışında ülkenin birçok kendinde de benzeri gösteriler düzenlendi. Dallas'da iki bin gösterici Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin sürmesi için mücadele eden Konfederasyon'un liderliğini yapmış isimlerin heykellerinin kaldırılmasını talep ederken, Atlanta'da yaklaşık iki bin kişi, 1968 yılında bir suikastte hayatını kaybeden siyahi yurttaş hakları hareketi önderi Martin Luther King'in mezarına yürüdü.

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