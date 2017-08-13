ABD’de ırkçıları protesto gösterisinde 1 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı ve ırkçı grupları protesto gösterisi kanlı bitti. Kent yönetiminin Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planı üzerine Charlottesville'de toplanan aşırı sağcı göstericiler ile karşıt göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı.

Bir sürücünün ırkçı grubu protesto eden göstericilerin arasına dalması sonucu en az bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin 32 yaşındaki bir kadın olduğu kaydedildi. Emniyet Müdürü Al Thomas bazıları ağır olmak üzere en az 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Otomobili göstericilerin üstüne süren 20 yaşındaki sürücünün yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üstlenirken zanlıyla ilgili "ikinci dereceden cinayet, kasten yaralama, ölümlü kazada durmama" şüphesi bulunduğu açıklandı.

Charlottesville'de ırkçılarla, ırkçılık karşıtı göstericiler arasında yaşanan şiddet olaylarında da en az 16 kişi yaralandı.

Yaşananların ardından açıklama yapan Virginia Valisi Terry McAuliffe "beyaz ırkçılar ve Nazilerin" kentte "nefret, düşmanlık ve şiddet" yaydığını ifade etti.

Kentte cumartesi günü bir helikopterin düşmesi sonucu da en az iki polis memuru hayatını kaybetti. Helikopterin düşüş sebebi ve kentte yaşanan olaylarla bağlantısıyla ilgili inceleme başlatıldı. Charlottesville Kent Konseyi polise gereklilik halinde sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verdi.

Güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti

Virginia Valisi Terry McAuliffe, General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılmasını protesto etmek isteyen ırkçı grupların gösterisini başlama saatine kısa bir süre kala güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti.

Ancak yasağa rağmen aralarında ırkçı Ku Klux Klan örgütü üyelerinin de bulunduğu birçok aşırı sağcı ve karşıt gösterici kentte karşı karşıya geldi. Taraflar birbirlerine tahta sopa, şişe ve demir çubuklarla saldırırken polis tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bazı aşırı sağcı göstericilerin Hitler selamı verdiği, ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen konfederasyon bayrağı taşıdığı, bazı göstericiler ise Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı yeniden güçlü yapalım" sloganını kullandığı görüldü.

Trump'a tepki

New Jersey’in Bedminster düzenlenen gaziler gününde konuşan Başkan Donald Trump "tarafların çoğunun sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti en güçlü biçimde kınadığını” söyledi. Trump "Amerika'da bu tür bir şiddet hareketlerine yer yok" şeklinde konuştu.

Aralarında Cumhuriyetçi Partililerin de bulunduğu birçok kişi ise Trump'ın açıklamasında yaşanlardan aşırı sağcıların açık bir şekilde sorumlu tutmuş olmamasını eleştirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio "Başkanın Charlottesville'deki olayları oldukları şekilde yani beyaz ırkçı terör olarak tanımlaması çok önemli" şeklinde konuştu.

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AFP/AP/dpa/Reuters/BW/EC