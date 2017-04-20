ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlülere uyarı

ABD'de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu, Instagram kullanan ünlülerin ve çok takipçisi olan hesapların, bir ürünün ya da markanın reklamını yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmeleri gerektiği uyarısını yaptı.

Federal Ticaret Komisyonu, 90'dan fazla ünlüye ve pazarlama şirketine gönderdiği mektupta, Instagram'a bir marka ya da ürünü tanıtan reklam amaçlı ve ücret karşılığı yayınlanan bir gönderi konulduğu zaman bunun çok net bir şekilde takipçilere beyan edilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyanın bu tarz kullanımıyla ilgili ilk kez devreye giren Komisyon, ürün tanıtımı yapıldığının açıklama kısmında veya etiketlerle belirtilebileceğini vurguladı.

Uyarı, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan "Kamu Vatandaşı" adlı bir sivil toplum oluşumunun girişimiyle yapıldı.



Grup, daha önce yaptığı açıklamada, Rihanna ve Kim Kardashian gibi 113 ismin, belli etmeden ürün tanıtımı yapmasına tepki göstermiş ve "Instagram, gençleri özellikle genç kadınları hedefleyen maskelenmiş pazarlamanın Vahşi Batısı haline geldi" demişti.

Sosyal medya, sadece ünlülerin değil çok sayıda takipçisi olan hesapların da yaptıkları kampanyalar ile bütün dünyada önemli bir pazarlama alanı haline geldi.

Milyonlarca takipçisi olan hesapların ürün başına ne kadar kazanç elde ettiğine dair net bir bilgi olmasa da on binlerce dolar gibi rakamlardan bahsediliyor.

Türkiye'de vergi boyutu gündeme gelmişti

Sosyal medyada ürün tanıtımlarının getirdiği kazanç ve bu kazançlardan nasıl vergi alınması gerektiği bütün dünyada tartışma konularının başında geliyor.

Türkiye'de de geçen yıl sosyal medyadan gelir elde eden hesapların vergilendirmeye tabi tutulacağı açıklanmıştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mayıs 2016'da yaptığı açıklamada yeni Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler ile sosyal medya tanıtımlarından vergi alınacağını söylemişti.

Ağbal'ın o dönemde verdiği bilgiye göre, elektronik ortamda yaptığı bir hizmetten dolayı gelir elde eden kişinin "vergi mükellefi," o elektronik ortamın da "elektronik işyeri" sayılması öngörülüyor.