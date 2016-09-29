ABD’de ilkokula silahlı saldırı!

ABD’de bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz açıklanmayan ve 10’lu yaşlarda olduğu belirtilen fail, iki öğrenci ile bir öğretmeni yaraladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Townville kasabasında aynı adı taşıyan ilkokulda meydana gelen saldırı üzerine, okula giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okul çevresi polis, itfaiye ve ilkyardım ekipleri ile dolup taşarken, öğrencilerin aileleri de saldırı haberini duyunca soluğu okulda aldı.

Öğrenciler, güvenlik gerekçesiyle otobüslerle okuldan alınarak yakındaki bir kiliseye taşındı. Polisin çok yoğun güvenlik önlemleri aldığı okula yakın bölgede, yerde silahla vurularak öldürülmüş bir kişinin cesedinin bulunduğu, bu olayın da okul saldırısı ile ilgili olabileceği belirtildi. Polis, 10’lu yaşlardaki, failin yakalandığını açıkladı.