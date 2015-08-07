ABD'de ilk TV düellosuna Trump damgasını vurdu



Fox News televizyonu, Cumhuriyetçi Parti'nin toplam 17 başkan aday adayından onunu açık oturuma davet etti. Fox News, aday adaylarının kamuoyu yoklamalarında aldığı oy oranını göz önünde tutarak ilk TV düellosuna katılacak isimlerin belirlendiğini açıkladı. Görüşlerini açıklayan isimler arasında milyarder Donald Trump, Florida eski valisi Jeb Bush, Wisconsin Valisi Scott Walker ve Alaska eski valisi Mike Huckabee de yer aldı.

'Gerekirse bağımsız aday olurum'

ABD'nin 45. Başkanı 8 Kasım 2016'da yapılacak seçimle belirlenecek. Alman asıllı milyarder Trump, anketlerde rakiplerini geride bıraktı. Trump, Meksikalı göçmenler hakkındaki ırkçı ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.

Programın moderatörü Trump'a, "Parti içi yarışı kaybetmeniz halinde bağımsız aday olarak seçime girmeniz sözkonusu mu?" sorusunu yöneltti. "Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak seçime girmek istiyorum" diyen Trump, bağımsız aday seçeneğini rafa kaldırma sözü veremeyeceğini söyledi.

'Clinton'a para verdim, düğünüme geldi'

Trump TV düellosunda kaçak göçmenlere ilişkin tartışmalı ifadelerini yineledi, Washington'daki "elitlere" yüklendi. Aday adaylarından Rand Paul, Trump'ı her kesimden siyasetçi satın almakla itham edince Trump'ın yanıtı şöyle oldu: "Doğru. Bu ortamda bulunan birçok siyasetçiye para verdim. Hillary Clinton da buna dahildir. O yüzden kendisi düğünüme gelmiştir."

Jeb Bush: '2003'teki Irak savaşı bir hataydı'

TV programında ABD'nin eski başkanlarından George H.W. Bush'un oğlu, Obama'dan önceki Başkan George W. Bush'un da kardeşi Jeb Bush'a ailesi soruldu. Ailesinden gurur duyduğunu belirten Jeb Bush, 2003'teki Irak savaşının istihbarat servislerinin yanlış bilgilerine dayandığını ve bir hata olduğunu söyledi.