-ABD'DE İLK TAM YÜZ NAKLİ BOSTON (A.A) - 22.03.2011 - ABD'de ilk tam yüz nakli yapıldı. Boston kentindeki "Brigham and Women" hastanesinde yapılan ameliyatın 15 saatten fazla sürdüğü, ameliyata 30 kadar uzman, hemşire ve anestezistin katıldığı belirtildi. Organ ve doku nakli ile uzmanlar sayesinde, Kasım 2008'de yüksek gerilim hattında çalışırken yüzü tamamen yanan 25 yaşındaki Teksaslı Dallas Wiens "yüze kavuştu". Ekibin başındaki Dr. Bohdan Pomahac, geçen hafta yapılan ameliyattan sonra hastanın telefonla konuşabildiğini ancak görme yetisine henüz kavuşamadığını belirtti. 300 bin dolara mal olan ameliyatın masrafı mağdurlara destek çerçevesinde ABD Savunma Bakanlığı tarafından karşılandı. Bu, Boston'da yapılan ikinci yüz nakli. İlk yüz nakli, metroya düşen ve yüzü kısmen yanan James Maki'ye 2009'da yapılmıştı. Pomahac, "James Maki'nun durumunun çok iyi olduğunu, Dallas Wiens'in de iyi olacağından umutlu olduklarını" ifade etti. Fransa'daki Creteil Henri-Mondor hastanesi, geçen yıl haziranda hastanelerinde yapılan bir yüz nakli ameliyatının dünyanın ilk tam yüz nakli olduğunu iddia etmişti. Ancak uzmanlar, dünyanın ilk tam yüz nakli olarak geçen yıl martta Oscar isimli İspanyola Barcelona'da yapılan ameliyatı kabul ediyor.