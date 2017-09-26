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Dünya

ABD'de ilk kez bir kadın 13 haftalık zorlu deniz piyadesi eğitimini tamamladı

13 haftalık kursa katılan 131 kişiden yalnızca 88'i mezun oldu

26 Eylül 2017 20:19

ABD'de ilk kez bir kadın, 13 haftalık çok zorlu eğitimi tamamlayıp deniz piyade subayı olmaya hak kazandı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yüzbaşı rütbeli kadın piyade, pazartesi günü Quantico'daki akademiden mezun oldu ve kısa süre içinde 40 kişilik bir müfrezenin komutanlığına atanması bekleniyor.

Deniz Piyadeleri komutanı General Robert Neller, Twitter üzerinden attığı mesajda "bu subayla ve onu yetiştirenlerle gurur duyduğunu" söyledi.

Ordudaki askerlerin yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor

ABD ordusunda yaklaşık 1,4 milyon faal görevde asker bulunuyor. Bunların yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Mart 2016'da kadınların muharip görevler de dahil ordunun tüm kademelerinde görev yapabilmesine izin veren bir düzenlemeye onay vermişti.

Temmuz ayında başlayan 13 haftalık kursa katılan 131 kişiden yalnızca 88'i mezun olabildi.

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