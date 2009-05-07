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Ekonomi

ABD'de ilk çeyrekte verimlilik yüzde 0,8 arttı.

07 Mayıs 2009 20:36

Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart çeyreğinde verimlilik, beklentilerin üzerinde yüzde 0,8 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde işgücü maliyetleri ise yüzde 3,3 arttı.

Geçen yıl son çeyrekte işgücü maliyetleri yüzde 5,7 yükselmişti.

Öte yandan, işsizlik maaşı almak için geçen hafta, son 14 hafta içinde en az sayıda kişi başvuruda bulundu. Maaş almak için başvuranların sayısı, beklentilerin altında 601 bin oldu.

Ancak, maaş alan işsizlerin sayısı kümülatif olarak 6,3 milyona çıkarak 14. haftada da yeni bir rekor kırdı.

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