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Dünya

ABD'de ikinci silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı bir saldırgan St. Vincent's Hastanesi'nde rastgele ateş açtı

15 Aralık 2012 22:55

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı bir saldırgan St. Vincent's Hastanesi'nde rastgele ateş açtı, 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine gönderilen güvenlik görevlilerine de ateş açan saldırgan vurularak öldürüldü.

Birmingham kenti yetkilileri, St. Vincent's Hastanesi'nde silahlı bir saldırganın rastgele ateş açtığıyla ilgili ihbarlar üzerine hastaneye polis  gönderildiğini açıkladı.Güvenlik görevlilerinin üzerine ateş açan saldırganın, polis tarafından  vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olayda yaralananlardan birinin güvenlik görevlisi, diğer ikisinin ise  hastane personeli olduğu belirlendi.Yetkililer, saldırganın kimliğini ve hastanede neden ateş açtığını  belirlemeye çalışıyor.

Amerika'da bir ilkokula gerçekleştirilen saldırıda 26 kişi vurularak öldürülmüştü

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