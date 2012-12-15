ABD'de ikinci silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı bir saldırgan St. Vincent's Hastanesi'nde rastgele ateş açtı, 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine gönderilen güvenlik görevlilerine de ateş açan saldırgan vurularak öldürüldü.

Birmingham kenti yetkilileri, St. Vincent's Hastanesi'nde silahlı bir saldırganın rastgele ateş açtığıyla ilgili ihbarlar üzerine hastaneye polis gönderildiğini açıkladı.Güvenlik görevlilerinin üzerine ateş açan saldırganın, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Olayda yaralananlardan birinin güvenlik görevlisi, diğer ikisinin ise hastane personeli olduğu belirlendi.Yetkililer, saldırganın kimliğini ve hastanede neden ateş açtığını belirlemeye çalışıyor.

Amerika'da bir ilkokula gerçekleştirilen saldırıda 26 kişi vurularak öldürülmüştü